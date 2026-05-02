Güngören'de okul inşaatında işçilerin kaldığı 2 konteyner yandı

Güngören'de, bir okul inşaatında işçilerin kaldığı 2 konteyner yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Güven Mahallesi İlkyuva Caddesi'ndeki bir okul şantiyesinde bulunan 2 işçi konteynerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki konteynere de sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 konteynerin tamamen yandığı tespit edildi.