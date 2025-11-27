Haberler

Güngören'de Lise Öğrencileri Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Yaralandı

Güngören'de Lise Öğrencileri Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Öğrenci Yaralandı
Güncelleme:
Güngören'de iki lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki Yağız Ü. yaralandı. Olay, okul önünde meydana gelirken çevredeki öğrencilerin saldırısına maruz kalan Yağız Ü., yaşadığı tehlikeli anları anlattı ve okulda sık sık tehdide uğradıklarını belirtti. Saldırgan M.D. ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

GÜNGÖREN'de 2 lise öğrencisi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı. Hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki lise öğrencisi Yağız Ü., "Arkamdan 15-20 kişi geldi. 4-5 kişi beni yumruklarken oyaladılar. Fark etmeden M. geldi arkamdan. Elinde bıçak vardı. 10-15 kez savurdu. Birisi sol ayağıma geldi. Ayağımı basamıyorum. Sağ koluma geldi. Atar damarları kesmiş. Kıpırdamıyor, 3 ay boyunca böyle kalacağım. Bunu yapanlar okul arkadaşlarım, aynı sırayı paylaştık. Okulda hep haraç falan istiyorlardı. Okula bıçak getiriyorlardı. Bütün paramı aldılar. Kredi kartlarımı, cüzdanımı her şeyimi aldılar, hiçbir şey bırakmadılar. Tehdit ettiler" dedi.

Olay, Tozkoparan Mahallesinde Güngören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 24 Kasım'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 9. Sınıf öğrencisi Yağız U. ve yine 9. Sınıfta okuyan M.D. okulda tartıştı. Daha önce tartışan öğrenciler okul çıkışında yine bir araya geldi. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.D., Yağız U.'ya bıçakla saldırdı. Yağız U. kolundan yaralandı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulans ile hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

KAVGA KAMERADA

Öğrencilerin okul önünde kavga etmesi ve bir öğrencinin kolundan bıçaklanma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SERBEST BIRAKILDI

Bıçaklı saldırgan M.D., olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken saldırganın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

'OKULA BIÇAK GETİRİYORLARDI, BÜTÜN PARAMI ALDILAR'

Kolundan ve karnından bıçaklanan 14 yaşındaki lise öğrencisi Yağız Ü.'nün ise hastanede tedavisi devam ediyor. Yağız Ü., "Ben durağa doğru gidiyordum. Arkamda 15-20 kişi geldi. Birisi bana 'arkana bak' dedi. Bana daldılar. 4-5 kişi beni yumruklarken oyaladılar beni. Fark etmeden M. geldi arkamdan. Elinde bıçak vardı. 10-15 kez savurdu. Ben de kendimi savunmaya çalıştım. Birisi sol ayağıma geldi. Ayağımı basamıyorum. Sağ koluma geldi. Atar damarları kesmiş. Kıpırdamıyor, 3 ay boyunca böyle kalacağım. Bunu yapanlar okul arkadaşlarım, aynı sırayı paylaştık. Okulda hep haraç falan istiyorlardı. Okula bıçak getiriyorlardı. Bütün paramı aldılar. Kredi kartlarımı, cüzdanımı her şeyimi aldılar, hiçbir şey bırakmadılar. Tehdit ettiler. 'Biz seni almasını biliriz' dediler. İttiler, vurdular. Pazartesi günü de bıçakladılar" diye konuştu.

