Haberler

Güngören'de binanın çatısının araçların üzerine düştüğü anlar kamerada

Güngören'de binanın çatısının araçların üzerine düştüğü anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güngören'de şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı iş merkezinin çatısından kopan parçalar, karşı binaya çarparak 3 aracın üzerine düştü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Sokağın trafiğe kapatıldığı olayda, yaralanan olmadı.

GÜNGÖREN'de kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından kopan parçalar önce karşı binaya çarptı ardından da 3 aracın üzerine düştü. Sokakta yürüyen bir kişinin saniyelerle kurtuluşu ve çatının araçların üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi Sancak Sokakta öğlen saatlerinde meydana geldi. Şiddetli rüzgar İstanbul'da sabah saatlerinde itibaren etkisini gösterdi. Güngören'de de rüzgar nedeniyle 5 katlı iş merkezinin çatısından kopan parçalar karşı binaya çarptı. Ardından sokakta park halinde bulunan 3 otomobilin üzerine düştü. Sokakta yürüyen bir kişinin düşen çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulurken çatının otomobillerin üzerine düşmesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle sokak trafiğe kapatılırken itfaiye ekipleri otomobillerin üzerine düşen çatı parçalarını yol kenarına aldı.

'İNSANLAR SON ANDA KAÇTI'

Ahmet Acar, "Çatı düzgün yapılmamış. Çatı hemen uçmuş. Biz camdan bakıyorduk, karşıya çarptı. Geldi araçların üzerine düştü. 3 araca zarar verdi. İnsanlar son anda kaçtı. Yaralı yok, 3 araçta hasar var. Durum daha da kötü olabilirdi. 2-3 kişi kaçtı. Böyle bir çatı olmaması gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

Komşuda tansiyon çok yüksek! Canlı yayında çatışma çıktı
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur

Arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Yürek ısıtan anlar! Çevik Kuvvet anne ve bebeğine kalkan oldu