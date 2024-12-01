Güngören'de Çöken Binada Bir Vatandaşın Cansız Bedeni Çıkarıldı
İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak istenen bir binanın çökmüş enkazında kalan 1968 doğumlu Zekeriya Yılmaz'ın cansız bedeni çıkarıldı.
(İSTANBUL) - Güngören'de çöken binanın enkazında kalan vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı.
İstanbul Güngören Mehmet Nesih Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak istenen binada 29 Kasım'da meydana gelen göçüğün altında kalan 1968 doğumlu Zekeriya Yılmaz isimli vatandaşın cansız bedeni göçük altından çıkarıldı.