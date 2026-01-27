Haberler

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 5 şüpheli tutuklandı

Güngören'de, Atlas Çağlayan'ın ölümünün ardından ailesine tehdit mesajları atan 5 şüpheli tutuklandı. Cinayet zanlısı, 15 yaşındaki E.Ç. ise daha önce tutuklandı. Şanlıurfa'da bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak'ta iki grup arasında 'yan bakma' çıkan kavgada, E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaraladı. Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.Ç. ise tutuklandı.

Cinayet sonrası Atlas Çağlayan'ın ailesini, telefonla gönderilen mesajlarla tehdit ettiği tespit edilen 5 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunun yürüttüğü bu soruşturma kapsamında, F.K (31) isimli bir şüpheli de Şanlıurfa'da gözaltına alındı.

