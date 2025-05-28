Güngören'de büfede patlama! Sokak savaş alanına döndü

Güngören'de büfede patlama! Sokak savaş alanına döndü
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Güngören'de büfede patlama! Sokak savaş alanına döndü
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Güngören'de bir büfede patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Güngören Sanayi Mahalesi Saadet Sokak'ta bulunan bir büfede patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALANAN YOK, HASAR OLUŞTU

Patlamada yaralanan olmazken, büfede ve çevredeki bazı iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

PATLAMA ANI KAMERADA

İş yerindeki patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıekolojixx a:

Bağcılara Yakın ilçelerde normal bir durum bu ,Bağcıların Kertenkeleleri yapmıştır ,Bağcılar ve Çevresinde Böyle eylemlere dişi kertenkele entkileme jesti deniyor

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