Güngören'de büfede patlama! Sokak savaş alanına döndü
Güngören'de bir büfede patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Güngören Sanayi Mahalesi Saadet Sokak'ta bulunan bir büfede patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALANAN YOK, HASAR OLUŞTU
Patlamada yaralanan olmazken, büfede ve çevredeki bazı iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
PATLAMA ANI KAMERADA
İş yerindeki patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel