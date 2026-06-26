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Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 5 sanığa hapis cezaları verildi

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Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri gerekçesiyle yargılanan 9 sanıktan 5'i hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklardan bazılarına nitelikli tehdit, kişisel verileri yayma ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarından ceza verirken, 4 sanık beraat etti.

Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan 9 sanıktan 5'ine hapis cezaları verdi.

Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada kararını açıklayan hakim, sanık Ömer Faruk Ay'ı "nitelikli tehdit" suçundan 5 yıl, 18 yaşından küçük Y.T'yi ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanık Ömer Can Özdoğan'ı "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "kişinin hatırasına alenen hakaret" suçlarından 3 yıl 20 gün hapis cezasına çarptıran hakim, "kişinin hatırasına alenen hakaret" suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanıklardan Ala Faisel'e "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 3 ay, Burak Türk'e "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmeden hakim, bu suçlardan da hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Sanıklar Ferhat Karadağ, Sevgi Timur, Abdülsamet Erdoğan ile Ömer Can Derin "nitelikli tehdit" suçundan, sanık Alaa Faisal ise "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan beraat etti.

Kaynak: AA / Elif Somuncu
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