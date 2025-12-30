Haberler

Güngören'de balkon çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güngören'de 5 katlı bir binanın en üst katındaki balkonun çökmesi sonucu, park halindeki bir otomobil zarar gördü. Olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Güngören'de, 5 katlı binanın en üst katındaki balkonun çökmesi sonucu bir otomobilde hasar oluştu.

Bağcılar Caddesi'nde bulunan binanın 5. katındaki balkonda çökme meydana geldi. Beton parçalarının üzerine düştüğü park halindeki bir otomobil zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediyenin ekipleri sevk edildi.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından ekipler, beton parçaları kaldırarak caddeyi temizledi.

Belediye ekiplerinin, karot örneği aldığı binayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak

Doğal gaz ve elektrikte yeni fiyatlar! Yılbaşından itibaren geçerli
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Konyaspor'dan üst üste 4 transfer

Konyaspor'dan üst üste 4 transfer! İkisi Süper Lig devinden
3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti

3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti