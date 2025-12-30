Güngören'de balkon çökmesi sonucu bir otomobil zarar gördü
Güngören'de 5 katlı bir binanın en üst katındaki balkonun çökmesi sonucu, park halindeki bir otomobil zarar gördü. Olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Bağcılar Caddesi'nde bulunan binanın 5. katındaki balkonda çökme meydana geldi. Beton parçalarının üzerine düştüğü park halindeki bir otomobil zarar gördü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediyenin ekipleri sevk edildi.
Alınan güvenlik önlemlerinin ardından ekipler, beton parçaları kaldırarak caddeyi temizledi.
Belediye ekiplerinin, karot örneği aldığı binayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
