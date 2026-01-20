Haberler

Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 3 şüphelinin adliyeye sevk görüntüsü ortaya çıktı
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesini tehdit eden 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin kavgayla ilişkili provokatif paylaşımlar yaptığı belirtildi.

GÜNGÖREN'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ailesini tehdit eden ve provokatif paylaşımlara ilişkin tutuklanan 3 şüphelinin adliyeye sevk görüntüsü ortaya çıktı.

Güngören'de 14 Ocak'ta aralarında çocukların da olduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit ettikleri ve provokatif paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 3 şüpheli 'Tehdit' suçundan dün tutuklanmıştı. Şüphelilerin adliyeye sevk görüntüleri ortaya çıktı.

