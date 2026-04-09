GAÜN'de "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen 'Üniversitelerarası Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması' Gaziantep Üniversitesi'nde yapıldı. Yarışmada Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden Mustafa Sefa Gülali birinci oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından organize edilen "Üniversitelerarası Güneydoğu Anadolu Bölgesi Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, programın açılışında konuşan GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Hasırcı, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderilen ilahi bir rehber olduğunu belirtti.

Kur'an-ı manasıyla ve hakkıyla okumanın önemine değinen Hasırcı, "Kalplerimizi aynı hakikatin etrafında bir araya getiren, son derece anlamlı ve kıymetli bir vesileyle toplandığımızı ifade etmek istiyorum. Unutmayalım ki Kur'an tilaveti yalnızca bir ses sanatı değildir. O, kalpten gelen, dilden gönüle uzanan bir tebliğ ve tefekkürdür. Bu yarışmaya katılan herkese başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök ise Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen Kur'an-ı Kerim yarışmasında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Gazi şehrimizde, bu kutsal kitabımızın anlaşılması ve doğru bir şekilde okutulması adına atılan her adım, bizler için son derece kıymetli ve anlamlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmaya katılan 8 öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yeteneklerini sergileyerek, Aşr-ı Şerifler okuduktan sonra tecvid, eda-seda-makam, meal ve kelime anlamı gibi kategorilerde puan aldı.

Puanlama sonucunda Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Mustafa Sefa Gülali birinci olurken, Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Veli Üyür ikinci, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Ahmet Mahmut Geyik üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye girenlere hediyeleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
