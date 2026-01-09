Haberler

Güney Marmara'da bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Güncelleme:
Güney Marmara'da beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ A.Ş., Erdek, Balıklı ve Marmara seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.

Güney Marmara'da hafta sonu beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

GESTAŞ A.Ş'den yapılan açıklamada, yarın Güney Marmara Adalar hattında Erdek'ten saat 19.15, Balıklı'dan saat 20.15 ve Marmara'dan saat 21.15 kalkışlı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Pazar günü de Güney Marmara Adalar hattında, Avşa'dan saat 06.00 ve Marmara'dan saat 06.45 kalkışlı seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği, Erdek'ten saat 11.00 kalkışlı seferin ise tarifeye uygun olarak yapılacağı belirtildi.

Marmara Ro-Ro'dan yapılan açıklamada ise yarın saat 08.45'teki Erdek-Marmara-Avşa, saat 13.00'teki Marmara-Avşa-Erdek, saat 14.00'teki Avşa-Erdek, saat 17.00'deki Tekirdağ-Marmara, saat 18.40'taki Marmara-Tekirdağ ve saat 19.20'deki Marmara-Erdek seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
