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Güney Koreli müzik grubu BTS, 69. Grammy Ödülleri için eserlerini değerlendirmeye sunmayacağını açıkladı

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Güney Koreli müzik grubu BTS üyeleri, Şubat 2027'de düzenlenecek 69. Grammy Ödülleri için eserlerini değerlendirmeye sunmayacaklarını duyurdu.

Güney Koreli müzik grubu BTS üyeleri, Şubat 2027'de düzenlenecek 69. Grammy Ödülleri için eserlerini değerlendirmeye sunmayacaklarını duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre, BTS üyeleri Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili ortak açıklama yaptı.

69. Grammy Ödülleri için eserlerini değerlendirmeye sunmayacaklarını bildiren grup üyeleri, müziğin "bölgeye veya dile göre sınıflandırılmadan olduğu gibi dinlenmesini ve sevilmesini" umduklarını belirtti.

BTS'nin bu kararı, ödülleri veren The Recording Academy'nin 69. Grammy Ödülleri kapsamında "En İyi Asya Pop Müziği Performansı" dahil beş yeni kategori duyurmasının ardından geldi.

The Recording Academy, söz konusu kategorinin Asya pazarlarından çıkan veya bu pazarlarda geniş kabul gören çağdaş pop eserlerini ödüllendirmeyi amaçladığını açıklarken, çok sayıda hayran ve müzik sektörü temsilcisi uygulamayı sanatçıları ana kategorilerden uzaklaştırabilecek bir "müzikal ayrıştırma" olarak nitelendirmişti.

BTS, çeşitli dallarda Grammy adaylığı elde etmesine rağmen bugüne kadar ödül kazanamadı. Bu durum, K-pop'un küresel ticari başarısına rağmen Grammy Ödülleri'nin İngilizce dışındaki müziklere yeterince yer vermediği yönündeki eleştirileri beraberinde getirmişti.

69. Grammy Ödülleri'nin Şubat 2027'de düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
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