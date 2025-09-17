Güney Kore, Yeni Nesil Aegis Destroyerini Denize İndirdi

Güney Kore Donanması, yeni nesil 8 bin 200 tonluk Aegis destroyerini düzenlediği törenle denize indirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, "Dasan Jeong Yak-yong" adı verilen destroyer, Hyundai Heavy Industries'in Ulsan kentindeki tersanede inşa edildi.

Joseon Hanedanlığı'nın 1392-1910 yıllarındaki önemli düşünürlerinden Jeong Yak-yong'un adını taşıyan savaş gemisi, tersanede düzenlenen törenle denize indirildi.

Destroyer, gelecek yıl teslim edildiğinde donanmanın envanterindeki beşinci Aegis destroyeri olacak.

170 metre uzunluğa ve 21 metre genişliğe sahip destroyer, yerli üretim entegre sonar sistemi, gelişmiş denizaltı savunma yetenekleri ve MH-60R SeaHawk helikopter konuşlandırma kapasitesiyle donatıldı.

Donanma ve Savunma Tedarik Programı İdaresi, geminin "donanmanın yüzey gemileri arasında en güçlü savaş kabiliyetlerine sahip olacağını ve deniz tabanlı üç eksenli caydırıcılık sisteminin temel unsurlarından biri haline geleceğini" açıkladı.

Söz konusu gemi, 8 bin 200 tonluk üç destroyer inşasını kapsayan Gwanggaeto-III Batch-II projesinin ikinci unsuru olarak öne çıkıyor. Projenin ilk gemisi olan "Jeongjo the Great" destroyeri Aralık 2024'te hizmete girmişti.

Dasan Jeong Yak-yong'un, 2026 sonunda Donanma Görev Filosu Komutanlığına katılması planlanıyor.