Haberler

Güney Kore, yabancıların ülkeden evlat edinmesine izin veren programını 2029'a kadar sonlandırmayı planlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore hükümeti, evlat edinme süreçlerini devlet eliyle yürütmeyi ve yurt dışına evlatlık vermeyi istisnai durumlarla sınırlandırmayı öngören planını onayladı. Programın 2029'a kadar kademeli olarak sonlandırılması hedefleniyor.

Güney Kore, usulsüzlük ve suistimal ile sık sık gündeme gelen, yabancıların Güney Koreli çocukları evlat edinmesine izin veren programını 2029'a kadar aşamalı olarak sonlandırmayı öngören planı onayladığını bildirdi.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore hükümeti, uzun yıllar önce başlatılan, Güney Koreli çocukların yurt dışına evlatlık verilmesini sağlayan programa yönelik endişelerin ardından somut adımlar üzerinde çalışıyor.

Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanlığı, ülkedeki çocuk güvenliğini artırmayı amaçladığı belirtilen "Üçüncü Temel Çocuk Politikası Planı" başlıklı düzenlemeyi onayladığını duyurdu.

Bu plan kapsamında, evlat edindirme süreçlerinin özel firmalar yerine tamamen devlet eliyle yürütülmesi ve işlemlerde Güney Koreli ailelere öncelik verilmesi öngörülüyor.

Yurt dışına evlatlık verilmesini sadece istisnai durumlarda geçerli kılacak planın, bu yöndeki işlemleri 2029'a kadar kademeli olarak sonlandırması bekleniyor.

Planın içeriğinde evlat edindirme programında yapılacak değişikliklere ek olarak çocuk ölümlerini daha derinlemesine inceleyecek bir sistemin geliştirilmesi ve çocuklu ailelere sosyal yardımların genişletilmesi gibi düzenlemeler de bulunuyor.

Güney Kore Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, martta, 1960 ila 1990'da Batı ülkelerine evlatlık verilen yüzlerce kişinin işlemlerinde yapılan usulsüzlük ve suistimalden dönemin hükümetlerinin sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da ekimdeki açıklamasında, çocuk yaşta yurt dışına evlatlık verilen Güney Korelilerin yaşadığı "kaygı, acı ve kafa karışıklığı" nedeniyle üzüntü duyduğunu belirtmiş, ülkesi adına mağdurlar ve ailelerinden özür dilemişti.

Batı'ya evlatlık verilen Güney Koreli çocuklar

Dünyadaki en büyük evlatlık diasporasının, çoğunluğu kız yaklaşık 200 bin Güney Koreli çocuğun Batı'ya evlatlık verilmesiyle oluştuğu düşünülüyor.

Evlatlık verme işlemlerinin en çok yapıldığı 1970 ila 1980'li yıllarda, Güney Kore askeri yönetimleri, artan nüfusla başa çıkma ve ekonomi politikaları çerçevesinde onayladıkları yasalarla yurt dışına evlatlık vermeyi kolaylaştırmıştı.

Bu dönemde velayetini üstlenecek akrabaları olmasına rağmen kimsesiz olarak kaydedilmiş ve yurt dışına evlatlık verilmiş kişiler, Güney Kore'deki biyolojik ailelerine ulaşmakta zorlanıyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular