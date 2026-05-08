Güney Kore Devlet Başkanı ve Kanada Başbakanı, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu görüştü

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kanada Başbakanı Mark Carney ile telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nda geçiş özgürlüğünün sağlanması ve ikili işbirliğinin güçlendirilmesini ele aldı.

Yonhap'ın Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kang Yu-jung'un açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve Kanada Başbakanı Carney telefon görüşmesi yaptı.

İki lider, Orta Doğu'daki durumun barışçıl bir şekilde çözülmesi, Hürmüz Boğazı'nda geçiş özgürlüğünün güvence altına alınması ve enerji arzının istikrarlı şekilde sağlanması için daha yakın işbirliği yapılması konusunda anlaştı.

Lee ve Carney, Güney Kore ve Kanada arasındaki stratejik işbirliğini derinleştirme konusunda da mutabık kaldı.