Güney Kore ve Hindistan'dan, ABD-İran gerilimi nedeniyle vatandaşlarına Orta Doğu'dan ayrılmaları çağrısı

Güney Kore ve Hindistan, ABD ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına Orta Doğu'dan ayrılmaları çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail'deki büyükelçiliklerin de aralarında bulunduğu 17 diplomatik misyonun yetkilileriyle bölgedeki vatandaşlarının ve gemilerinin güvenliğine ilişkin toplantı düzenledi.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jina, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Orta Doğu ülkelerinin büyük bölümünün mart ayından bu yana "zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi ve bölgede bulunanların ayrılması" tavsiyesini içeren 3. seviye seyahat uyarısı kapsamında bulunduğunu hatırlattı.

Kim, "Kalmaları için zorunlu neden bulunmayan kısa süreli ziyaretçilerin bölgeden derhal ayrılmaları tavsiye edilmektedir." ifadesini kullanarak ayrıca, Kızıldeniz'de faaliyet gösteren Güney Kore gemilerinin güvenliğini sağlamak için daha fazla tedbir alınması çağrısında bulundu.

Hindistan, vatandaşlarından İran'dan ayrılmayı değerlendirmelerini istedi

India Today gazetesinin haberine göre, Hindistan da vatandaşlarına güvenlik durumu iyileşene kadar İran'a yapılacak tüm seyahatleri ertelemelerini tavsiye etti.

Hindistan'ın Tahran Büyükelçiliği tarafından yayımlanan seyahat uyarısında, vatandaşlardan "mevcut uçuş imkanlarını kullanarak geçici olarak İran'dan ayrılmayı" değerlendirmeleri istendi.

İran'da kalmayı tercih edenlere ise dikkatli olmaları uyarısı yapılan açıklamada, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edilmesi ve askeri faaliyetlerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durulması tavsiye edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.