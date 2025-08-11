Güney Kore ve ABD, Kore Savaşı Asker Kalıntıları İçin İşbirliğini Artırıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore ve ABD, Kore Savaşı sırasında hayatını kaybeden askerlerin kalıntılarının aranması ve tespit edilmesi için işbirliğini artırma konusunda anlaştı. Taraflar, kalıntıların geri gönderilmesi üzerine mutabık kaldı.

Güney Kore ve ABD, Kore Savaşı sırasında hayatını kaybeden askerlerin kalıntılarının aranması ve tespit edilmesi için işbirliğini artırma konusunda anlaştı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı, görevde hayatını kaybedenlerin bulunması ve tespit edilmesiyle ilgili kuruluş ile ABD Savunma Bakanlığının savaş esirleri ve kayıplarının hesabını tutan DPAA dairesi arasında görüşme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların, Kore Savaşı sırasında her ülkeden hayatını kaybeden askerlerin kalıntıların aranması ve geri gönderilmesi için işbirliğini artırma konusunda anlaştığı belirtildi.

Öte yandan, DPAA'in muhafaza ettiği 4 Türk askere ait kalıntıların kasımda Güney Kore'ye gönderilerek Busan kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) Anıt Mezarlığına defnedilmesi konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sipariş ettiği krem yüzünden yoğun bakımlık oldu

İnternetten aldı kabusu yaşadı! 4 gün yoğun bakımda kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.