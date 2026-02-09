Haberler

Güney Kore ve ABD kuvvetleri ortak hava tatbikatı başlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore ve ABD Hava Kuvvetleri, Osan Hava Üssü'nde 'Buddy Squadron' isimli ortak hava tatbikatı başlattı. Tatbikat, Güney Kore'ye ait KF-16 savaş uçakları ile ABD'nin çeşitli savaş uçaklarını içerecek ve cuma günü sona erecek.

Güney Kore ve ABD Hava Kuvvetleri, Osan Hava Üssü'nde "Buddy Squadron" isimli ortak hava tatbikatı başlattıklarını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, "Buddy Squadron" tatbikatı cuma gününe kadar başkent Seul'ün güneyindeki Osan Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek.

Tatbikatta, Güney Kore'ye ait KF-16 savaş uçaklarının yanı sıra ABD'nin F-16 savaş uçakları, F-35A ve FA-50 savaş uçakları yer alacak.

Hava Kuvvetleri, eğitime katılan ekip sayısını iki katından fazla artırmayı ve yapılan uçuş sayısını yükseltmeyi planlıyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu

Türkiye'nin nüfusu geçen yıla göre arttı! İşte güncel rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor! İşte istenen ücret

Kayyum atanan Türkiye'nin dev döner zinciri satışa çıkarıldı
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

25. madde mi kullanılacak? Trump'ın uykularını kaçıran soru
Dünyaca ünlü isim kebapçıda tandır ekmeği pişirdi

Dünyaca ünlü isim kebapçıda tandır ekmeği pişirdi