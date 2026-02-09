Güney Kore ve ABD kuvvetleri ortak hava tatbikatı başlattı

Güney Kore ve ABD Hava Kuvvetleri, Osan Hava Üssü'nde "Buddy Squadron" isimli ortak hava tatbikatı başlattıklarını açıkladı.

Yonhap'ın haberine göre, "Buddy Squadron" tatbikatı cuma gününe kadar başkent Seul'ün güneyindeki Osan Hava Üssü'nde gerçekleştirilecek.

Tatbikatta, Güney Kore'ye ait KF-16 savaş uçaklarının yanı sıra ABD'nin F-16 savaş uçakları, F-35A ve FA-50 savaş uçakları yer alacak.

Hava Kuvvetleri, eğitime katılan ekip sayısını iki katından fazla artırmayı ve yapılan uçuş sayısını yükseltmeyi planlıyor.