Güney Kore, Nuri Roketini Uzaya Fırlattı

Güney Kore'nin, yerli üretim roketi "Nuri"yi, 13 uyduyu yörüngeye yerleştirmek amacıyla uzaya fırlattığı bildirildi.

Yonhap'ın haberinde, Kore Uzay Ajansı (KASA) ile Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsünün (KARI) fırlatmaya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, 200 tonluk yerli üretim Nuri roketinin Naro Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldığı belirtildi.

Nuri roketi biri yeni nesil orta boy uydu "CAS500-3" olmak üzere toplam 13 uydu taşıyor. Roket, uyduları Dünya'nın yaklaşık 600 kilometre irtifasındaki yörüngeye ulaştırmayı hedefliyor.

Tüm uyduların bırakılmasının ardından Nuri, çarpışma önleme manevrası yapacak ve kalan yakıtını boşaltarak uçuşunu tamamlayacak.

Gerçekleştirilen bu fırlatma, Mayıs 2023'ten bu yana yapılan ilk Nuri görevi olarak kayda geçti. Aynı zamanda bu deneme, ülkenin 2027 yılına kadar planladığı altı görevden dördüncüsü olma özelliğini taşıyor.