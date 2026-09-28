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Güney Kore, Kuzey Koreli 2 askerin transferi nedeniyle Ukrayna'dan özür bekliyor

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Güney Kore, Kuzey Koreli 2 askerin Güney Kore'ye gönderildiğinin açıklanması nedeniyle Ukrayna'dan özür ve izahat bekliyor. Seul, gizlilik anlaşmasının ihlal edildiğini öne sürüyor; Ukrayna ise böyle bir anlaşmayı reddediyor.

Seul hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan Kuzey Koreli 2 askerin Güney Kore'ye gönderildiğini kamuoyuna duyurması nedeniyle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den, gizlilik anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle özür talebinde bulundu.

Zelenskiy'nin 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunda yaptığı konuşmadaki açıklaması, Güney Kore'nin tepkisini çekti.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Sekreteri Seong Ghi-hong, yaptığı açıklamada, ülkeye kabul ettikleri 2 Kuzey Koreli askerin güvenliğinden endişelendikleri gerekçesiyle ve başka bazı tedbirler kapsamında Ukrayna ile gizlilik anlaşması imzaladıklarını öne sürdü.

Seong, Ukrayna'nın Kuzey Koreli 2 askerin transferini kamuoyuna duyurduğu olayla ilgili "derin üzüntü" duyduklarını ve resmi olarak özür ve izahat beklediklerini kaydetti.

Ukrayna'nın iki ülke arasında gizlilik anlaşmasının varlığını "inkar etmesinin" de gerçekleri yansıtmadığını savunan Seong, bu adımın "iki hükümet arasındaki güvene de ciddi tehdit oluşturduğunu" ifade etti.

Zelenskiy, Güney Kore'nin tepkisini çeken konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Koreli askerlerden 2'sinin 2025'in başlarında yakalandığını ve Güney Kore'ye gönderildiklerini açıklamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Zelenskiy'nin bu açıklamasının, askerlerin transferi konusunda iki ülke arasında varılan gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğini iddia etmiş, Ukrayna ise böyle bir anlaşmanın var olmadığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA
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