Güney Kore, Kuzey Kore'ye Yönelik Propaganda Yayınlarını Sonlandırdı
Güney Kore, askeri gerilimi azaltma çabaları kapsamında 'Özgürlük Sesi' radyo programının yayınını durdurdu. Bu, 15 yıl sonra gerçekleştirilen bir ilk oldu.
SEUL, 1 Eylül (Xinhua) -- Güney Kore, Kuzey Kore'ye yönelik propaganda amaçlı radyo programı yayınlarına son verdi.
Güney Kore Savunma Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada Kore Yarımadası'ndaki askeri gerilimi düşürme çalışmaları kapsamında "Özgürlük Sesi" programının yayınlanmasının askıya alındığını bildirdi.
Bakanlığın Mayıs 2010'da yeniden başlattığı radyo programı, 15 yıl sonra ilk kez durdurulmuş oldu.
Güney Kore ordusu, ağustos ayında Kuzey Kore sınırındaki propaganda amaçlı hoparlörleri de sökmüştü.
Kaynak: Xinhua / Güncel