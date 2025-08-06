Güney Kore, Kuzey Kore Sınırındaki Propaganda Hoparlörlerini Kaldırdı

Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile gerilimi azaltma çabaları kapsamında, sınır boyunca yerleştirilen "propaganda yayını yapan hoparlörlerini" kaldırma işleminin tamamlandığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Koreli askeri yetkililer iki ülke arasında sıkı korunan sınır bölgesine yerleştirilen sabit hoparlörlerin durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, sınır hattında bulunan yaklaşık 20 sabit hoparlörün söküm işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Sökülen hoparlörlerin askeriyede muhafaza edileceği belirtilen açıklamada, Kuzey Kore'nin kendi hoparlörlerini kaldırmaya yönelik herhangi bir adım atmadığı kaydedildi.

Güney Kore'nin bu yıl göreve gelen Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik mesajlar veriyor.

Lee'nin başa gelmesinin ardından Seul yönetimi, hoparlörlerle "propaganda" faaliyetini durdurmuş, kısa süre sonra Kuzey Kore de aynı şekilde yanıt vermişti.

Güney Kore, 4 Ağustos'ta sınır boyunca yerleştirilen "propaganda yayını yapan hoparlörlerini" kaldırma çalışmalarına başlamıştı.