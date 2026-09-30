Güney Kore istihbaratı Zelenskiy'in Kuzey Koreli asker sözünü destek arayışı olarak gördü

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Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinin (NIS), Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan Kuzey Koreli 2 askerin Güney Kore'ye gönderildiğini kamuoyuna duyurmasını "Ukrayna'ya yönelik destek arayışı" olarak gördüğü bildirildi.

Seul merkezli Yonhap ajansının haberine göre NIS yetkilileri, Güney Kore parlamentosundaki kapalı oturumda milletvekillerini konuya ilişkin bilgilendirdi.

Yetkililer, Zelenskiy'nin 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunda yaptığı konuşmadaki açıklamasının "Asya bölgesinde kamuoyu desteği arayışı" olarak niteledi.

Söz konusu oturuma katılan milletvekili Yoo Yeong-ha, yaptığı açıklamada, NIS'ın, Zelenskiy'nin BM'deki konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yakalanan Kuzey Koreli 2 askerin Güney Kore'ye gönderildiğini kamuoyuna duyurmasının, "Asya bölgesinde, Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılması yönünde kamuoyu desteği oluşturmayı amaçladığı" görüşüne sahip olduğunu bildirdi.

Karşılıklı tepkiler

Zelenskiy, Güney Kore'nin tepkisini çeken konuşmasında, Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Koreli askerlerden 2'sinin 2025'in başlarında yakalandığını ve Güney Kore'ye gönderildiklerini açıklamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Zelenskiy'nin bu açıklamasının, askerlerin transferi konusunda iki ülke arasında varılan gizlilik anlaşmasını ihlal ettiğini iddia etmiş, Ukrayna ise böyle bir anlaşmanın var olmadığını ileri sürmüştü.

Akabinde Güney Kore Devlet Başkanlığı Halkla İlişkiler Sekreteri Seong Ghi-hong, Ukrayna'nın iki ülke arasında gizlilik anlaşmasının varlığını "inkar etmesinin" gerçekleri yansıtmadığını savunmuştu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Seul Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın konuyla alakalı Bakanlığa çağrıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA