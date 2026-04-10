Güney Kore "Hürmüz Boğazı kaynaklı endişeler" nedeniyle İran'a özel temsilci gönderecek

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişeleri nedeniyle İran'a özel bir temsilci göndereceğini açıkladı. Temsilci, Orta Doğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunacak ve deniz güvenliği konularını istişare edecek.

Güney Kore hükümetinin, ABD ve İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrası "Hürmüz Boğazı kaynaklı endişeler" nedeniyle İran'a özel temsilci göndereceği bildirildi.

The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada deniz güvenliği ve "Hürmüz Boğazı kaynaklı endişeleri" görüşmek üzere İran'a özel bir temsilci göndereceğini bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanının özel temsilcisi Büyükelçi Chung Byung-ha'nın İran'a gideceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu görevlendirme, Orta Doğu'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunmayı ve vatandaşlarımız, gemilerimiz ve mürettebatımızın güvenliği ile gemilerin seyrüseferine ilişkin konular hakkında istişarelerde bulunmayı amaçlamaktadır."

Bakanlar arası görüşme

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, dün akşam İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Görüşmede Cho, ABD ve İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını ve "bunun Hürmüz Boğazı'ndan geçişin yeniden başlaması için koşullar oluşturmaya yardımcı olacağını umduğunu" ifade etmişti.

Cho, görüşmede, bölgede tüm gemiler için seyrüsefer özgürlüğünün hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden sağlanmasının gerekliliğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
