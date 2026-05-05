Güney Kore: Hürmüz Boğazı'ndaki Kargo Gemisi Yangını Kontrol Altında, 24 Kişilik Mürettebat Güvende

SEUL, 5 Mayıs (Xinhua) -- Hürmüz Boğazı'nda Güney Koreli bir şirkete ait kargo gemisinde meydana gelen patlama ve yangının ardından, gemide bulunan 24 kişilik mürettebatın tamamının güvende olduğu bildirildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından salı günü yapılan açıklamada, HMM NAMU adlı gemide çıkan yangının tamamen söndürüldüğü ve olayın ardından başka bir hasar tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada, geminin normal seyrine devam edip edemeyeceğinin henüz netlik kazanmadığı ifade edilerek, hasar tespiti ve onarım çalışmaları için geminin en yakın limana çekileceği ifade edildi.

Bakanlık, patlamanın kesin nedeninin geminin limana çekilerek yapılacak hasar tespit incelemesinin ardından netlik kazanacağını kaydetti.

