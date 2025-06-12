Güney Kore Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol İkinci Kez Polis Sorgusuna Katılmadı

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, sıkıyönetim girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında çağrıldığı polis sorgusuna ikinci kez katılmadığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, polis yetkilileri, sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim Keon Hee hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarının 5 Haziran'da Ulusal Meclis tarafından kabul edilmesinin ardından Yoon'un ikinci kez sorguya katılmasının istendiğini belirtti.

5 Haziran'da çağrıldığı sorguya katılmayan Yoon'un bu talebe de karşılık vermediğini kaydeden yetkililer, "Mesai saati bitimine kadar gelmesini bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yetkililer, Yoon'a bir kez daha çağrı yapılıp yapılmayacağına ilişkin kararın ise soruşturmanın şimdiye kadarki bulgularının ve avukat tarafından sunulan belgenin incelenmesinin ardından verileceğini belirtti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Güney Kore'de Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.