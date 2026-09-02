Haberler

Güney Kore'den yarımadada "ateşkesin kalıcı bir barış rejimiyle" değiştirilmesi çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kore Yarımadası'nda ateşkesin kalıcı barış rejimiyle değiştirilmesini istedi ve ABD-Kuzey Kore diyaloğunun yeniden başlaması için çaba göstereceklerini söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kore Yarımadası'nda ateşkesin kalıcı bir barış rejimiyle değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre Lee, Devlet Başkanlığı bünyesindeki Barışçıl Birleşme Danışma Konseyi toplantısında konuştu.

Kore Yarımadası'nda olası gerilimlerin alevlenmesini önlemek için işbirliğine dayalı bir barış rejiminin kurulmasının önemini vurgulayan Lee, "ateşkesin kalıcı bir barış rejimiyle değiştirilmesi" çağrısı yaptı.

Yarımadada barışı sağlamak için Washington-Pyongyang arasındaki diyaloğun yeniden başlatılması için çabalamak istediklerini belirten Lee, "ABD ve Kuzey Kore arasında güven inşa etme ve diyaloğu yeniden başlatma konusunda yapıcı tartışmalar için bir ortam oluşturacak olan biz olmalıyız." ifadesini kullandı.

Savaş ve ateşkes

Güney ile Kuzey Kore arasında 1953'te sonlanan "Kore Savaşı", barış antlaşması imzalanmadığı için "teknik olarak" 73 yıldır devam ediyor.

"Kore Savaşı", Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney Kore'yi işgaliyle başlamış ve 27 Temmuz 1953'te bir ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de 163 çocuk bulunmuştu! Demir parmaklıkların ardındaki görüntüler dehşete düşürdü

Bu halde bulundular! Ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürdü
Jose Mourinho'dan Arda Güler kararı! 125 milyon euroluk yıldıza acımadı

Mourinho'dan Arda kararı! İlk kurban onu ilan etti
Marmara'da batan gemiyle ilgili yeni detay: Kaptanlar çarpışmadan hemen önce konuşmuş

Marmara'da batan gemiyle ilgili yeni detay ortaya çıktı: Kaptanlar...
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Görüşme yapıldı! Trabzonspor'da Arda Turan ve Fatih Terim bombası

Trabzonspor bombayı patlattı patlatacak
Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor

Süper Lig devinden bir transfer daha! Anlaşma tamam geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum

Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum! Bir ismi özellikle tebrik etti