Güney Kore Ulusal Meclisi "sahte haber karşıtı" yasa tasarısını onayladı

Güney Kore Ulusal Meclisi, yasa dışı kazanç amacıyla dezenformasyon yayan medya kuruluşlarına ceza verilebilmesini öngören "sahte haber karşıtı" yasa tasarısını kabul etti.

Yonhap'ın haberine göre, "sahte ve uydurma" bilgilerin yayılmasını yasaklayan yasa tasarısı Meclis'ten geçti.

Tasarıda, yasa dışı kazanç amacıyla dezenformasyon yaymaları ve başkalarına zarar vermeleri durumunda, medya kuruluşları ve YouTuberları, yol açtıkları zararın 5 katına kadar cezai tazminat ödemeye mahkum edebilen bir madde yer alıyor.

Tasarı ayrıca, başkasına iftira atanlara 3 yıla kadar hapis veya yaklaşık 20 bin dolara kadar para cezası uygulanabileceğini de öngörüyor.

Ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP), iktidardaki Demokrat Partinin (DP) yasa tasarısını ilerletmesini engellemek için pazartesi ve dün "filibuster" olarak bilinen ve herhangi bir oylamanın yapılmasını engellemeye yönelik uzun süreli konuşma hakkını kullanmıştı.

İktidar partisi, tasarının, "sahte ve uydurma" bilgilerin yayılmasını engellemeyi ve hesap verebilirliği artırmayı amaçladığını, muhalefet ise "medyayı susturma ve ifade özgürlüğünü ihlal girişimi" olduğunu savunmuştu.