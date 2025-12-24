Haberler

Güney Kore Ulusal Meclisi "sahte haber karşıtı" yasa tasarısını onayladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore Ulusal Meclisi, yasa dışı kazanç amacıyla dezenformasyon yayan medya kuruluşlarına ceza uygulama yetkisi veren 'sahte haber karşıtı' yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, medyaya ve YouTuber'lara ağır cezalar öngörüyor.

Güney Kore Ulusal Meclisi, yasa dışı kazanç amacıyla dezenformasyon yayan medya kuruluşlarına ceza verilebilmesini öngören "sahte haber karşıtı" yasa tasarısını kabul etti.

Yonhap'ın haberine göre, "sahte ve uydurma" bilgilerin yayılmasını yasaklayan yasa tasarısı Meclis'ten geçti.

Tasarıda, yasa dışı kazanç amacıyla dezenformasyon yaymaları ve başkalarına zarar vermeleri durumunda, medya kuruluşları ve YouTuberları, yol açtıkları zararın 5 katına kadar cezai tazminat ödemeye mahkum edebilen bir madde yer alıyor.

Tasarı ayrıca, başkasına iftira atanlara 3 yıla kadar hapis veya yaklaşık 20 bin dolara kadar para cezası uygulanabileceğini de öngörüyor.

Ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi (PPP), iktidardaki Demokrat Partinin (DP) yasa tasarısını ilerletmesini engellemek için pazartesi ve dün "filibuster" olarak bilinen ve herhangi bir oylamanın yapılmasını engellemeye yönelik uzun süreli konuşma hakkını kullanmıştı.

İktidar partisi, tasarının, "sahte ve uydurma" bilgilerin yayılmasını engellemeyi ve hesap verebilirliği artırmayı amaçladığını, muhalefet ise "medyayı susturma ve ifade özgürlüğünü ihlal girişimi" olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı
Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi

Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi