Güney Kore'den İstanbul'a gelen koro üyeleri, Türk askerine ve gazilere minnetini şarkılarla ifade etti

Türk askerlerinin Kore'de gösterdiği kahramanlığa teşekkür etmek için kendi imkanlarıyla İstanbul'a gelerek sahne alan 2024 Dünya Koro Yarışması birincisi Korea Grey Youth Choir grubunun üyeleri, iki ülke arasındaki kardeşlik bağının gelecek nesillerde de sürmesi gerektiğini söyledi.

Koreli koro ekibi, 1950'de Türkiye'nin Güney Kore'ye gönderdiği askerlerle başlayan dostluğa vefa göstermek ve iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını müziğin diliyle pekiştirmek amacıyla İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Kore Savaşı'nın 75. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen "Kore Gazilerini Anma ve Teşekkür Konseri"nde sahne alan topluluk, repertuvarıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Koro Başkanı Yoon Haksoo, AA muhabirine, projenin temelinde minnet duygusunun bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin Kore Savaşı'nda Güney Kore'ye asker gönderen 22 ülkeden biri olduğunu anımsatan Yoon, "Türkiye o dönemde bizim için çok büyük bir destekte bulundu. Bugün burada o kahramanlara teşekkür etmek için bulunuyoruz." dedi.

"Bu performansı Türkiye'de gerçekleştirmek için kendi paralarıyla uçak bileti aldılar"

İstanbul konserinin, koronun yurt dışındaki ilk resmi performansı olduğunu dile getiren Yoon, bu tercihin özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Yoon, "Türkiye ve Kore kardeş ülke olduğu için ilk performansımızı burada gerçekleştirmemiz bizim için çok büyük bir anlam taşıyor." diye konuştu.

2011'de kurulan koronun başarısının ardında güçlü bir inanç ve dayanışma bulunduğunu vurgulayan Yoon, korodaki sanatçıların çoğunun yaşının 70 civarında olduğunu aktardı.

Yoon, "Korodakilerin yaşı 70 civarında. 70 yıldır bu dünyada oldukları için şarkıları daha anlamlı söyleyebiliyorlar." şeklinde konuştu.

Koro üyelerinin Türkiye'ye kendi imkanlarıyla geldiğine dikkati çeken Yoon, "Bu performansı Türkiye'de gerçekleştirmek için kendi paralarıyla uçak bileti aldılar. Türkiye'deki gazilere büyük saygıyla bu konseri veriyorlar." ifadelerini kullandı.

"Kardeşliğin aynı şekilde devam etmesini istiyoruz"

İki ülke arasındaki dostluğun gelecek kuşaklara taşınması gerektiğini vurgulayan Yoon, "Genç Türk ve Koreliler için kardeşliğin aynı şekilde devam etmesini istiyoruz. Bu nedenle Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerle burs programı başlattık." dedi.

Yoon, gelecek dört yıl boyunca Avrupa, Afrika ve Amerika'da konserler düzenlemeyi planladıklarını ve gazilerin o günleri de sağlıkla görebilmelerini umduğunu söyledi.

İlk yurt dışı performansı kardeş ülkede

Orkestra Şefi Kim Sangkyoung da Türkiye'de sahne almanın kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

"Türkiye ile kardeş ülke olduğumuz için ilk performansımızı burada gerçekleştirmemizin çok büyük anlamı var." diye konuşan Kim, konserin bir teşekkür ifadesi olduğunu vurguladı.

Kim, Türk halkının misafirperverliğinden etkilendiklerinin altını çizerek, "Sabah yürüyüşe çıktığımız bir parkta herkes Korece, İngilizce ve Türkçe selam verdi. Bu çok hoşuma gitti." şeklinde konuştu.

Müziğin iki ülke halkı arasında ortak bir dil oluşturduğuna işaret eden Kim, "Kültürlerimizin dili farklı olabilir ama müzikle anlaşmak çok kolay." ifadelerini kullandı.

Türk şehitlerin kabirlerinden etkilenip teşekkür için geldiler

Kim, Türkiye'ye gelmeden önce Güney Kore'nin Busan kentindeki Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ettiklerini anlatarak, "Orada 19-20 yaşlarında Türk şehitlerin kabirlerini gördük. Çok genç yaşta bizim ülkemiz için hayatlarını vermişlerdi. Türkiye'ye nasıl teşekkür edebileceğimizi düşünerek buraya geldik." dedi.

Kore halkının Türkiye'nin desteğini asla unutmadığını belirten Kim Sangkyoung, "Sonsuza kadar hatırlayacağız ve Türkiye'yi seveceğiz." diye konuştu.