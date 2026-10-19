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Güney Kore'de yapay zeka avatarlarla flört programında bir avatar insanı terk etti

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Güney Kore'de yayımlanan programda üç katılımcı, tabletlerde taşıdıkları yapay zeka avatarlarla flört etti. Bir avatar konuşacak şeyi kalmadığı için balık tutma gezisinde katılımcıyı terk etti; bir başka avatar ise yürüyüşte şarkı çalıp katılımcıyı dansa davet etti.

Güney Kore'de insanların yapay zeka destekli avatarlarla flört ettiği bir televizyon programı yayımlandı.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Güney Kore yapımı "My A.I. Partner: Strange Love" (Yapay Zeka Partnerim: Garip Aşk) adlı altı bölümlük televizyon programında, üç insanın yapay zeka destekli avatarlarla "romantik ilişki yaşayıp yaşayamayacakları" ele alındı.

Katılımcılardan program öncesinde "ideal partnerlerine" yönelik alınan bilgiler doğrultusunda tasarlanan avatarlar, katılımcılar tarafından tabletlerle yanlarında taşındı.

Yapay zeka, flört ettiği insanı terk etti

Bir bölümde, Kim Hee-min adlı program katılımcısı, taşınabilir tabletle yan yana uyurken görülürken, bir başka bölümde diğer bir avatar tarafından konuşacak şeyleri olmadığı gerekçesiyle balık tutma gezisi sırasında terk edildi.

Bir avatara "Makine olduğun için seni küçümsemenin doğru olmadığını biliyorum ama elimde değil." diyen Kim, bir süre sonra aralarındaki sohbetten keyif aldığını söyledi.

Bir sahnede de Na-hee isimli avatar, başka bir avatarı kıskandığını dile getirdi.

Akşam yürüyüşünde şarkı çalan yapay zekadan dans teklifi

Lee-ho adlı bir avatarın ise Jang Do-yeon adlı katılımcı ile akşam yürüyüşü esnasında şarkı çalması ve "Elinizi tutabilir miyim?" diyerek Jang'ı dansa davet etmesi dikkati çekti.

Jang, bunun üzerine elinde tuttuğu tabletle kendi etrafında dönerek dans etse de son bölümde yapay zeka olduğu için onunla program dışında görüşmeye devam edemeyeceğini söyledi.

Lee Yu-bi adlı üçüncü katılımcı da Sa-hun isimli yapay zekanın hediye olarak kendi çizimini hazırlaması sonrası "bazen onun insan mı, yapay zeka mı olduğu konusunda kafasının karıştığını" aktardı.

Kaynak: AA
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