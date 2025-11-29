Haberler

Güney Kore'de Veri Merkezi Yangını: Direktör Açığa Alındı

Güncelleme:
Güney Kore'de Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi'nde çıkan yangın sonrası Direktör Lee Jae-yong ve bazı yetkililer açığa alındı. Yangın, lityum iyon pilin patlaması sonucu meydana geldi ve birçok çevrim içi hizmette aksamalara neden oldu.

Güney Kore'de, devletin çevrim içi hizmet altyapısından sorumlu veri merkezi olan Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi'nde (NIRS) 26 Eylül'de çıkan yangının ardından Direktör Lee Jae-yong'un açığa alındığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, hükümet yetkilileri tarafından, 26 Eylül'de NIRS'te çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, NIRS Direktörü Lee ve dijital hükümet inovasyon ofisi üst düzey yöneticilerinden bir kişinin açığa alındığı kaydedildi.

Lee'nin yanı sıra 3 NIRS yetkilisi, elektrik tesisatı çalışmaları sırasında güvenlik önlemlerinin uygulanmasını denetleme görevlerini ihmal etmekle suçlanıyor.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, 26 Eylül'de çıkan yangından etkilenen hizmetlerin yüzde 95'inden fazlasının yeniden faaliyete geçirildiği bildirilmişti.

Yangın, lityum iyon pilin patlamasıyla başlamıştı

Güney Kore'de 26 Eylül'de Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi'nin sunucu odasında lityum iyon pilin patlamasıyla başlayan yangın, bataryalar ve sunucuların hasar görmesine yol açmış, yaklaşık 700 çevrim içi kamu hizmetini felç etmişti. Yangın, ertesi gün tamamen söndürülmüştü.

Yangın sonrası mobil kimlik sistemi ve çevrim içi posta gibi bazı kamu hizmetleri günlerce kullanılamamıştı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) de çevrim içi kamu hizmetlerinde yaşanan kesintiden faydalanabilecek olası siber saldırılara karşı ülkenin siber alarm seviyesini ikinci kademeye yükseltmişti.

Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi, yaklaşık 1600 kamu hizmetini yönetiyor ve Daejeon'daki merkezine ek olarak Gwangju ve Daegu kentlerinde de tesisleri bulunuyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
