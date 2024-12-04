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Güney Kore'de sular durulmuyor: Muhalefet karşı atağa geçti

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Güney Kore'de muhalefet partileri, Devlet Başkanı Yoon Seuk Yeol'ün sıkıyönetim ilanı sebebiyle görevden alınması için meclise önerge verecek. Yoon, muhalefeti devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmakla suçlarken, sıkıyönetimi kaldırmak zorunda kaldı.

Güney Kore'de muhalefet partileri, dün geceki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon Seuk Yeol'ün görevden alınması için meclise önerge vereceğini bildirdi.

Yonhap'ın haberine göre, dün ülkede beklenmedik şekilde sıkıyönetim ilan eden Yoon'a, muhalefet partilerinden karşı hamle geldi. Ülkedeki muhalefet partileri, Yoon'un görevden azli için bugün meclise önerge sunacaklarını duyurdu. Önergenin hafta içinde oylanması bekleniyor.

Muhalefetteki Demokratik Parti (DP), Başkan Yoon'un istifasını talep etmişti. Yoon'un kıdemli danışmanları da istifalarını sunduğu belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Devlet Başkanı Yoon'un dün gece televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamayla kararı kaldırması ve ardından bunun bakanlar kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu. Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkı yönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı. Yoon, bunun üzerine bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Güney Kore'de sular durulmuyor: Muhalefet karşı atağa geçti
Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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