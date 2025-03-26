Güney Kore'de Orman Yangınına Müdahale Eden Helikopter Düştü: Pilot Hayatını Kaybetti
Güney Kore'nin Uiseong bölgesinde orman yangınlarına müdahale eden bir helikopterin düşmesi sonucu pilot hayatını kaybetti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında meydana gelen kaza, ülke genelinde endişe yarattı.
UISEONG, 26 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'nin güneydoğu bölgesinde can kaybına yol açan orman yangınlarına müdahale ederken düşen yangın söndürme helikopterinin pilotu hayatını kaybetti.
Ülkenin Yonhap Haber Ajansı, yangın söndürme çalışmalarına katılan helikopterin çarşamba günü başkent Seul'ün yaklaşık 180 kilometre güneydoğusundaki Uiseong'da bir tepeye düştüğünü bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel