Haberler

Güney Kore'de estetik cerrahi platformuna siber saldırıda yaklaşık 220 bin kullanıcının verileri sızdırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore'nin önde gelen medikal estetik ve plastik cerrahi hizmetleri platformuna yönelik siber saldırı sonucu yaklaşık 220 bin kullanıcının kişisel bilgileri ile hassas verilerinin sızdırıldığı belirtildi.

Güney Kore'nin önde gelen medikal estetik ve plastik cerrahi hizmetleri platformuna yönelik siber saldırı sonucu yaklaşık 220 bin kullanıcının kişisel bilgileri ile hassas verilerinin sızdırıldığı belirtildi.

Güney Kore'de yayın yapan JoongAng Daily gazetesinin haberine göre, "Gangnam Unni" isimli estetik cerrahi platformunu işleten Healing Paper şirketi, uygulamanın programlama arayüzünde olağan dışı erişim tespit edildiğini açıkladı.

Platforma düzenlenen siber saldırıdan çeşitli ülkelerden yaklaşık 220 bin kullanıcının etkilendiğini kaydeden şirket, bu kişilerden yaklaşık 160 bininin Güney Kore'de, 48 bininin Japonya'da bulunduğunu belirtti.

Şirket, kullanıcıların adları, telefon numaraları, e-posta adresleri, doğum tarihleri gibi kişisel bilgilerinin yanı sıra danışmanlık almak istedikleri işlemler, hastane ve doktor isimleri, randevu saatleri, danışmanlık sırasında yüklenen fotoğraflar ile ödeme detayları gibi hassas verilerin sızdırıldığını aktardı.

Söz konusu siber saldırıdan etkilenen erişim kanallarını engellediklerini ifade eden şirket, daha sonra farklı erişim yolları aracılığıyla da saldırı girişiminde bulunulduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Şirket, saldırının Kore İnternet ve Güvenlik Ajansına (KISA) bildirildiğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatılmasının talep edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşçileri taşıyan araçla tır çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Premier Lig'de Hull City şaşkınlığı! Herkes şoke oldu

Koca ülkeyi şoke etti!
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı

Gündem maddeleri unutuldu, tansiyon yükseldi: Mecliste ortalık karıştı
Amerikalı analist Tase: Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor

"Avrupa’da merkezci siyasetler çözüm üretemiyor"
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi uzatıldı

Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi 6 ay uzatıldı
Seçim sonuçları Almanya'yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı

Avrupa'nın dev ülkesini karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı
Eski Fenerbahçeli Djiku, Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu

Galatasaray'ın yıldızını öve öve bitiremedi: Mükemmel bir futbolcu