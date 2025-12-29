Haberler

Güney Kore'de, eski Devlet Başkanı Yoon'un eşine "devlet işlerine yasa dışı müdahale" suçlaması

Güncelleme:
Güney Kore'de savcılar, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'yi devlet işlerine yasa dışı müdahale ve rüşvet iddialarıyla suçladı. Kim'in toplamda 370 milyon won değerinde lüks hediyeler aldığı tespit edildi.

Güney Kore'de savcılar, görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee'yi, devlet işlerine "yasa dışı şekilde" müdahale etmekle suçladı.

Yonhap'ın haberine göre, Özel Yetkili Savcı Yardımcısı Kim Hyong-kun, Kim hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 180 günlük soruşturmanın tamamlanmasının ardından konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Savcı Kim, soruşturmada, Yoon'un eşinin "perde arkasından devlet işlerine yasa dışı şekilde müdahale ettiğinin" ve "kamu makamlarının satışına" karıştığının tespit edildiğini belirtti.

Yoon'un eşi Kim Keon Hee'nin kamu görevleri ve siyasi adaylıklar karşılığında lüks hediyeler kabul ettiğinin tespit edildiğine dikkati çeken Savcı Kim, bu kapsamda Yoon'un eşinin toplam 370 milyon won (258 bin dolar) değerinde hediyeler aldığını ifade etti.

Soruşturmaya bakan diğer Özel Savcı Yardımcısı Oh Jeong-hee de Kim Keon Hee'nin adının karıştığı iddialarına dair çok sayıda kişi hakkında dava açıldığını ve hukuki sürecin devam edeceğini kaydetti.

12 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı

Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil çeşitli suçlamalarla çıkarılan tutuklama emrinin ardından 12 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Sermaye piyasası kanunu, siyasi fonlar kanunu ve arabuluculuk için rüşvet kabulüne ilişkin yasayı ihlal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Kim'e isnat edilen suçlar arasında, kilise yetkililerine imtiyaz sağlamak ve 2009-2012 döneminde Güney Kore'de bir BMW bayisi olan Deutsch Motors'u ilgilendiren bir hisse senedi fiyat manipülasyon planına katılmak bulunuyor.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada, azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan'da verdiği kararda, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
