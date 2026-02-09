Haberler

Güney Kore'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gyeonggi eyaletinde acil iniş prosedürleri için yapılan eğitim uçuşu sırasında düşen AH-1S Cobra tipi askeri helikopterdeki iki asker hastaneye kaldırıldıklarında yaşamlarını yitirdi.

Güney Kore'nin Gyeonggi eyaletinde askeri helikopterin düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Gyeonggi'de "AH-1S Cobra" tipi askeri helikopter, acil iniş prosedürleri için yapılan uçuş eğitimi için havalandı.

Helikopter, eğitim sırasında başkent Seul yakınlarındaki Gapyeong kentinde düştü.

Helikopterdeki iki askerin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, kazada herhangi bir yangın ya da patlamanın olmadığını bildirdi.

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin soruşturmanın ardından netleşeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı

Brezilyalı oyuncu Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
CHP'de istifa depremi! Özarslan 'Aileme küfretti' dedi, Özgür Özel'den jet yanıt geldi

"Aileme küfür etti" deyip istifasını verdi, Özel'den jet yanıt geldi
Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak

Sisi'den gündem yaratacak adım! Askeri birlik konuşlandırılacak
Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
Ramazan öncesi kritik adım! Tavuk ihracatı resmen durduruldu

Bakanlık'tan Razaman öncesi kritik adım! Bugün resmen başladı
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı