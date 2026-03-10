Haberler

Güney Kore ve ABD'nin Ortak Askeri Tatbikatı Seul'de Protesto Edildi

Güncelleme:
Seul'de bulunan ABD Büyükelçiliği önünde, Güney Kore ve ABD'nin ortak askeri tatbikatını protesto eden göstericiler toplandı. Sivil toplum kuruluşları, tatbikatların Kore Yarımadası'ndaki barışa zarar verebileceği konusunda uyardı.

SEUL, 10 Mart (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'deki ABD Büyükelçiliği önünde askeri tatbikatı protesto eden göstericiler, 9 Mart 2026.

Güney Kore ve ABD pazartesi günü Özgürlük Kalkanı adlı yıllık ortak askeri tatbikata başladı. Seul'deki sivil toplum kuruluşları, tatbikatların bölgesel gerilimi artırabileceği ve Kore Yarımadası'ndaki barışı baltalayabileceği uyarısında bulunarak protesto düzenledi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na göre, 11 gün sürecek ve 19 Mart'ta sona erecek olan tatbikat, gerçek asker manevraları içeren 22 saha eğitimi tatbikatını kapsıyor. (Fotoğraf: Jun Hyosang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
