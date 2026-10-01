Güney Kore'de 65 yaş üzeri nüfus 11,12 milyonla toplamın yüzde 21,6'sına ulaştı

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Güney Kore'de "hızlı yaşlanma" ve "aşırı düşük doğurganlık oranı" nedeniyle nüfusun yüzde 20'sinden fazlasını 65 yaş üzeri bireylerin oluşturduğu bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre Veri ve İstatistik Bakanlığı, ülke nüfusuna ilişkin güncel verileri yayımladı.

Buna göre 11,12 milyon 65 yaş üzeri birey, 51,6 milyon olan ülke nüfusunun yüzde 21,6'sını oluşturuyor.

Bakanlık, bu verinin Güney Kore'yi "süper yaşlı toplum" haline getirdiğini ve 2036'da yüzde 30'a, 2050'de ise yüzde 40'a ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Kaynak: AA