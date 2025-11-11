Güney Kore Cumhurbaşkanı'ndan Nefret Söylemi ve Dezenformasyona Karşı Önlemler

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, toplumda yaygınlığı süren nefret söylemi ve dezenformasyonun ortadan kaldırılması için gerekli çabanın gösterilmesi gerektiğini belirterek, polise bu suçları işleyenlerin geç kalınmadan cezalandırılması çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, ülke genelinde bir süredir düzenlenen Çin karşıtı gösterilerle ayrıca gündeme gelen nefret söylemi ve dezenformasyon konusuna değindi.

Lee, ırk ve milliyet temelli ayrımcılığın Güney Kore toplumunda hala karşılaşılan bir sorun olduğunu dile getirerek, özellikle sosyal medyada nefret söylemleri ve asılsız bilginin yaygınlığına dikkati çekti.

Bu tür eylemlerin demokrasiyi ve günlük hayatı tehdit ettiğini vurgulayan Lee, "Bu eylemler ifade özgürlüğünün sınırlarını aşıyor. Nefret söylemlerini geç kalmadan cezalandırmak için mekanizmalar kurmak zorundayız." dedi.

Lee, polis teşkilatını, bu suçların kökünü kazımak için kararlılıkla harekete geçmeye çağırdı.