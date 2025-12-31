Güney Kore'de alternatif tıp için ayıların yetiştirilmesi yarından itibaren yasaklanıyor

Güney Kore, 1980'lerden bu yana eleştirilen, safra ve vücut kısımlarının alternatif tıpta kullanılması amacıyla ayıların yetiştirilmesini 1 Ocak 2026'dan itibaren yasaklıyor.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de 1981'den bu yana alternatif tıpta safra ve bazı vücut kısımları kullanılan ayıların yetiştirilmesine ilişkin yeni karar alındı.

Güney Kore İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı, Aralık 2023'te çıkan ve revize edilen Yaban Hayatın Korunması ve İdaresi Yasası uyarınca ayıların safraları ve vücut kısımları için üretilmesinin ve yetiştirilmesinin yarından itibaren yasaklanacağını duyurdu.

Bakanlık, çiftliklerindeki ayıları koruma tesislerine yerleştirmeleri için yetiştiricilere 6 ay süre verildiğini ancak bu süreçte ayıların safrasını elde etmeye çalışanlara katı cezalar verileceğini bildirdi.

Bakan Kim Sung-hwan, ayı yetiştiriciliği sektörünün sona erdirilmesi planının, ülkenin yaban hayvanlarının durumunu iyileştirmek ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmek için attığı bir adım olduğunu ifade etti.

200 ayı hala 11 çiftlikte tutuluyor

Yetkililer, yürütülen çalışmalar kapsamında çiftliklerdeki 34 ayının koruma tesislerine yerleştirildiğini ancak yaklaşık 200 ayının hala 11 çiftlikte tutulduğunu açıkladı.

Öte yandan hayvan hakları savunucuları ve ayı yetiştiricileri arasında ayıların akıbeti için pazarlıklar sürüyor. Kalan ayıların diğer tesislere ya da hayvanat bahçelerine gönderilmesi bekleniyor.

Kırsal bölgelerde önemli gelir kaynağı haline gelmişti

Güney Kore'de 1981'den bu yana izin verilen ayı yetiştiriciliği, kırsal bölgelerde önemli gelir kaynağı haline gelmişti.

O yıllarda uluslararası camianın, safra ve diğer vücut kısımlarını alternatif tıpta kullanmak amacıyla ayıların yetiştirilmesini eleştirmesi üzerine Güney Kore, 1985'te ayı ithalatını yasaklamıştı.

Güney Kore'de, 2024'te köpek etinin ticareti ile tüketimini yasaklayan yasa yürürlüğe girmişti. Tarım Bakanlığı, Şubat 2027'ye kadar ülkede köpek eti tüketiminin tamamen sona erdirilebilmesi için gerekli tedbirleri destekleyeceklerini belirtmişti.