Güney Kore, küresel ve bölgesel tehditlere karşı askeri reformları hızlandıracağını duyurdu

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve Kuzey Kore'nin son dönemdeki bazı girişimleri karşısında askeri reformları hızlandıracağını bildirdi.

Yonhap ajansının haberine göre, Lee, üst düzey askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, bölgesel ve küresel güvenlik tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lee, silahlı kuvvetlere " Orta Doğu'da uzun süren savaş" ve Kuzey Kore'nin iki ülkeyi birbirinden ayıran Askerden Arındırılmış Bölge'de son dönemde yaptığı belirtilen sınır güçlendirme çalışmalarına karşı hazırlık durumunu artırma çağrısı yaptı.

Güvenlik tehditlerine yanıt verebilmek için savunma alanında kendi kendine yeterliliğin şart olduğunu vurgulayan Lee, "seçici askerlik" dahil askeri reformların hızlandırılacağını söyledi.

Lee, ayrıca barış zamanında kendi operasyonel komuta yetkisine sahip olan Güney Kore'nin savaş zamanındaki yetkisini de ABD'den devralma konusunda hızla harekete geçileceğini belirtti.

Önerilen askerlik sistemi, Güney Kore'nin tüm sağlıklı erkeklerin 18 ila 21 ay hizmet vermesini zorunlu kılan askerlik uygulamasına ek olarak askere alınanlara standart hizmet ile uzmanlaşmış, teknoloji odaklı roller arasında seçim yapma hakkı tanınmasını öngörüyor.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.