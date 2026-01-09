GKRY lideri Hristodulidis'e yönelik seçim kampanyası finansmanı iddiaları tartışma yarattı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve yakın çevresinin, 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi öncesinde kampanya harcamalarına getirilen yasal sınırları aşmak için "bağış" adı altında yasa dışı yöntemlere başvurduğu yönündeki iddialar tartışmaya neden oldu.

Rum basınında yer alan haberlere göre, söz konusu iddialar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşılan ve hem kamuya açık kayıtlar hem de gizlice çekildiği izlenimi veren görüntülerin yer aldığı videoya dayanıyor.

Sosyal medyada yayılan videoda, Hristodulidis'in 2023'teki seçim kampanyasının "bağış" adı altında gizlenen yasa dışı nakit parayla finanse edildiği ve böylece kampanya harcamaları için belirlenen 1 milyon avroluk sınırın aşıldığı öne sürülüyor.

Videoda, eski Enerji Bakanı Yiorgos Lakkotrypis'in harcama sınırının aşılması için zaman zaman nakit paraya başvurulduğunu ima ettiği ifadelerine yer verildi.

Hristodulidis'in nakit ihtiyacı olduğunda Başkanlık Ofisi Direktörü ve aynı zamanda kayınbiraderi olan Charalambos Charalambous ile irtibat kurduğu iddia edilen videoda, Cyfield şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Yiorgos Chrysochos'un Hristodulidis ile yakın ilişkisi olduğunu vurgulayan ifadeler kullandığı görülüyor.

Videoya yalanlama

Öte yandan, iddiaların merkezinde yer alan Lakkotrypis, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu videonun gerçek dışı olduğunu savundu.

Lakkotrypis, videonun sahte bir sosyal medya hesabından sızdırıldığını, kendisine ait gösterilen ifadelerin bağlamından koparılarak kurgulandığını ve bu durumun hem kendisine hem de ülkeye zarar vermeyi amaçladığını öne sürerek, konuyla ilgili şikayette bulunduğunu belirtti.

Videonun GKRY'nin Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığının açılış töreninden bir gün sonra yayımlanmasına dikkati çeken Lakkotrypis, zamanlamanın "tesadüf olmadığını" ileri sürdü.

GKRY Hükümeti Sözcüsü Constantinos Letymbiotis de konuyla ilgili açıklamasında, yetkili devlet kurumlarının ilk değerlendirmesine göre videonun "kötü niyetli" ve "montaj ürünü" olduğunu belirtti.

Letymbiotis, videonun hükümetin itibarını zedelemeyi amaçladığını savundu.