Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır, "Stratejik Ortaklık Ortak Bildirgesi"ni imzaladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Mısır arasında, enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğini artırmayı öngören "Stratejik Ortaklık Ortak Bildirgesi" imzalandı.

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Letimbiotis, GKRY ve Mısır arasında imzalanan "Stratejik Ortaklık Ortak Bildirgesi"nin taraflar arasındaki ilişkileri "daha kurumsal ve stratejik bir seviyeye taşıyacağını" belirtti.

Bildirgenin enerji, ekonomi, güvenlik, savunma ve eğitim gibi alanlarda iş birliğini kapsadığını ifade eden Letimbiotis, bunun GKRY'nin bölgedeki ülkelerle geliştirdiği çok taraflı iş birliği adımlarının bir parçası olduğunu belirtti.