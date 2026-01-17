Yemen'de, feshedilen Güney Geçiş Konseyi lideri Zübeydi, BAE'den ilk açıklamasını yaptı Açıklaması

Yemen'de art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından kendini feshettiğini duyuran Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) lideri Ayderus ez-Zübeydi, "güney Yemen devletini kurma kararına" bağlılığını yineledi.

BAE'de bulunan Zübeydi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yemen'in güneyinin "bölgesel ve uluslararası sahnede halkın iradesini ortaya koyduğu, birlik ve kararlılıkla şekillenen yeni bir aşamaya girdiğini" ifade etti.

"Güney halkına" seslenen Zübeydi, "Güney, kararlılık ve birlikle halk iradesini bölgesel sahnede dayatan yeni bir döneme girdi. Bugün dünyaya bu toprakların meşru sahipleri olduğunuzu, özgür iradenizin meşruiyetin gerçek kaynağı olduğunu ve 'Güney halkının' sesinin artık görmezden gelinemeyeceğini kanıtladınız." değerlendirmesinde bulundu.

Zübeydi, Yemen'in geçici başkenti Aden'de dün düzenlenen gösteriye işaret ederek, milyonlarca kişinin meydanlarda toplandığını öne sürdü.

Bu gösterinin, "güney halkının" GGK tarafından 2 Ocak'ta ilan edilen "Güney Yemen Devleti'nin yeniden kurulmasına ilişkin anayasal bildiriye" bağlılığını teyit eden kesin bir siyasi mesaj niteliği taşıdığını savundu.

"Haklarımızı zayıflatan veya bize kabul edilemez bir gerçekliği dayatan hiçbir çözümü kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Zübeydi, "Size söz veriyorum, arzu ettiğimiz ulusal hedefe ulaşana kadar birlikte yürüyeceğiz. Kararlılığınızla zafer kazanacağız. Birliğinizle 'güney' korunacak, iradenizle geleceğin devleti inşa edilecektir." dedi.

Yemen'deki gelişmeler

BAE destekli GGK'ye bağlı güçler, Aralık 2025'in başlarında ülke yüz ölçümünün yaklaşık yarısını oluşturan Hadramut ve Mehra vilayetlerini ele geçirdi.

GGK'nin yerel, bölgesel ve uluslararası çağrılara rağmen geri çekilmeyi reddetmesi üzerine, Suudi Arabistan merkezli Arap Koalisyonu'nun havadan sağladığı destekle başlatılan operasyonlar sonucu söz konusu vilayetlerin kontrolü yeniden sağlanmıştı.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Türki el-Maliki, 7 Ocak'ta, Yemen'deki gelişmeleri görüşmek üzere Riyad'da düzenlenecek konferansa katılması beklenen Başkanlık Konseyi Üyesi ve GGK Başkanı Zübeydi'nin BAE'ye kaçtığını açıkladı.

Yemen Başkanlık Konseyi de aynı gün Zübeydi'nin Konsey üyeliğinin iptal edildiği ve hakkında "vatana ihanet" suçlaması dahil adli süreç başlatıldığını açıklamıştı.

Art arda yaşanan askeri ve siyasi gelişmelerin ardından GGK, 9 Ocak'ta kendini feshettiğini duyurmuştu.