Güney Çin Denizi'nde ABD Donanması'na Ait Helikopter ve Savaş Uçağı Düştü
Güney Çin Denizi'nde, USS Nimitz uçak gemisinden havalanan bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ve bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağı 30 dakika arayla düştü. Her iki mürettebat da yara almadan kurtulurken, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güney Çin Denizi'nde, ABD Donanmasına ait bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ve F/A-18 Super Hornet savaş uçağı 30 dakika arayla düştü.
ABD Pasifik Filosundan yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar yürüten USS Nimitz uçak gemisinden havalanan MH-60R Sea Hawk helikopteri kalktıktan kısa süre sonra düştü. Helikopterdeki mürettebat yara almadan kurtuldu.
Bu olaydan 30 dakika sonra ise yine aynı gemiden havalanan F/A-18 Super Hornet savaş uçağı düştü. Uçaktaki mürettebat da yara almadan kurtarılırken kazalara ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel