Güney Carolina'da alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaralandı

NEW ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

Columbia Polis Departmanından yapılan açıklamada, yaralılar arasında en yaşlı kişinin 73, en gencin ise 15 yaşında olduğu belirtildi.

Yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Polis, silahlı kişilerin birbirlerini tanıdığına ve çatışmanın bir tür anlaşmazlıktan kaynaklandığına inandıklarını kaydetti.