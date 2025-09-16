Güney Afrika Mahkemesi, Eski Zambiya Cumhurbaşkanı Lungu'nun Cenaze İadesini Onayladı

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yüksek mahkeme, eski Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun cenazesinin ülkesine iade edilmemesi için ailesi tarafından yapılan temyiz başvurusunu reddetti.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, Gauteng Yüksek Mahkemesi, Lungu'nun cenazesinin ülkesine iade edilmesine yönelik mahkeme kararının temyizi için eski cumhurbaşkanının ailesinin yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Mahkeme, Lungu'nun naaşının resmi törenle defnedilmek üzere Zambiya hükümetine teslim edilmesine yönelik kararın temyize taşınması için yasal gerekçe bulunmadığına hükmederek, mahkeme giderlerinin de aile tarafından karşılanmasına karar verdi.

Zambiya hükümeti ile Lungu ailesi arasındaki anlaşmazlık

Zambiya'yı 2015-2021 yıllarında yöneten eski Cumhurbaşkanı Lungu, 5 Haziran'da Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'da tedavi gördüğü hastanede 68 yaşında hayatını kaybetmişti.

Zambiya hükümeti Lungu için resmi cenaze töreni düzenlemek isterken, ailesi Lungu'nun vasiyeti doğrultusunda, en büyük siyasi rakibi ve halefi Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'nın törene katılmaması yönündeki isteğini gerekçe göstererek bu törene karşı çıkmıştı.

Lungu'nun naaşının Zambiya'ya nakledilmesini engelleyen aile üyeleri, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde cenaze töreni düzenleme kararı almıştı.

Zambiya hükümeti, bu cenaze törenini durdurmak üzere mahkemeye başvurmuştu.

Bunun üzerine Pretorya Yüksek Mahkemesi, Zambiya hükümeti ile Lungu ailesi arasındaki anlaşmazlık çözülmeden cenaze töreninin yapılamayacağına hükmetmişti.

8 Ağustos'ta görülen duruşmada mahkeme, Lungu'nun naaşının resmi törenle defnedilmek üzere Zambiya hükümetine teslim edilmesine karar vermişti.

Lungu'nun ailesi ise bu kararı temyize götürerek Güney Afrika Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, 27 Ağustos'ta aldığı kararla ailenin temyiz başvurusu reddetmiş, Lungu'nun cenazesinin ülkesine iade edilmesine ilişkin önceki mahkeme kararını onaylamıştı.