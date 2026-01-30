Haberler

Güney Afrika, İsrail'in Pretorya Maslahatgüzarı'nı istenmeyen kişi ilan etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Pretorya Maslahatgüzarı Ariel Seidman'ı istenmeyen kişi ilan etti. Bu karar, diplomatik normların ihlal edilmesi nedeniyle alındı ve Seidman'ın 72 saat içinde ülkeden ayrılması istendi.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Pretorya Maslahatgüzarı Ariel Seidman'ı istenmeyen kişi ilan ettiği bildirildi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Seidman'ı istenmeyen kişi ilan etme kararının İsrail hükümetine iletildiği belirtilerek "Bu kararlı önlem, Güney Afrika'nın egemenliğine doğrudan meydan okuyan bir dizi kabul edilemez diplomatik norm ve uygulama ihlalinin ardından geldi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu ihlaller arasında, İsrail'in resmi sosyal medya platformlarının Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya yönelik hakaret içeren saldırılar başlatmak için tekrar tekrar kullanılması ve üst düzey İsrailli yetkililerin ülkeye ziyaretleri hakkında hükümetin bilgilendirilmemesinin de yer aldığı kaydedildi.

Bu tür eylemlerin, diplomatik ayrıcalığın ağır bir şekilde kötüye kullanılması ve Viyana Sözleşmesi'nin temelden ihlali anlamına geldiğinin ve protokolleri sistematik olarak baltaladığının vurgulandığı açıklamada, "Güney Afrika'nın egemenliği ve makamlarının saygınlığı dokunulmazdır. Bay Seidman'ın 72 saat içinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nden ayrılması gerekmektedir." denildi.

Açıklamada ayrıca İsrail hükümetine, gelecekteki diplomatik davranışlarının Güney Afrika ve uluslararası ilişkilerin yerleşik ilkelerine saygı göstermesini sağlama çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu işte bir terslik var! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum

Ne diyecekleri merak konusuydu! Tarihi adıma ABD'den ilk yorum