Haberler

Güney Afrika yabancı karşıtı saldırılara müsamaha göstermeyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Lamola, yabancı karşıtı şiddet olaylarının yasalara aykırı olduğunu belirterek bu tür eylemlere müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı. SADC toplantısında konuşan Lamola, düzensiz göçle mücadelede hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, yabancı karşıtı şiddet olaylarının yasalara aykırı olduğunu belirterek, bu tür eylemlere müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Lamola, Kruger Ulusal Parkı'nda düzenlenen Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, son dönemde düzensiz göçmenlere yönelik saldırılar nedeniyle bazı bölge ülkelerinin, vatandaşlarının güvenliği konusunda endişelerini dile getirdiğini belirtti.

Bu konunun SADC toplantısının gündemine taşındığını ifade eden Lamola, "Özellikle vatandaşları en fazla etkilenen Malavi bu meseleyi gündeme getirdi." dedi.

Lamola, Güney Afrika hükümetinin yabancı ülke vatandaşlarını hedef alan her türlü saldırıya kesin şekilde karşı olduğunu vurgulayarak, "Yabancı ülke vatandaşlarına yönelik her türlü saldırıyı kınayarak bu tür olaylara müsaade etmeyeceğimize dair kendilerine güvence verdik." ifadesini kullandı.

Güney Afrika'nın düzensiz göçle ilgili sorunlarla karşı karşıya olduğunu ancak göç yasalarını uygulama yetkisinin yalnızca yetkili kolluk kuvvetlerinde bulunduğunu belirten Lamola, şunları söyledi:

"Hükümet olarak buna yanıt verecek kapasiteyi geliştirmeliyiz. Ülkede kimlerin bulunduğunu, ne yaptıklarını ve nerede olduklarını bilmeliyiz. Düzen olmalı. Hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmeli ve bu kurallar polis tarafından uygulanmalıdır."

Kıtanın en büyük göçmen nüfusu

Kıtanın en büyük göçmen nüfusuna ev sahipliği yapan Güney Afrika'da, resmi verilere göre 3 milyondan fazla yabancı ülke vatandaşı yaşıyor.

Yaklaşık 63 milyon nüfusa sahip ülkede yaşayan yabancı ülke vatandaşlarının büyük çoğunluğunu başta Zimbabve, Zambiya ve Malavi olmak üzere bölge ülkelerinden gelen düzensiz göçmenler oluşturuyor.

İşsizlik oranının kronik şekilde yüzde 30'ların üzerinde seyrettiği Güney Afrika'da, son dönemde yabancı karşıtı gruplar tarafından düzensiz göçmenlere yönelik yapılan şiddet olayları yaşanıyor.???????

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
ABD medyası duyurdu: ABD-İran savaşı bugün sona erecek

ABD basını tüm dünyanın beklediği haberi verdi: Savaş bu gece...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selde evladını kaybeden annenin feryadı yürek yaktı: Sana gitme dedim

Annenin feryadı yürekleri dağladı: Ben sana gitme dedim oğlum
Bu parayı veren formayı giydirir! Sörloth'un bonservisi belli oldu

Bu parayı veren formayı giydirir! İşte Sörloth'un bonservisi
Acun Ilıcalı'nın mutluluk gözyaşları

Tüm ülke onu konuşuyor: İşte o tarihi anlar!
Beşiktaş'tan Jorge Jesus bombası

Beşiktaş'ta Jesus bombası patladı

Harry Kane varsa sorun yok! Bayern Münih Almanya Kupası şampiyonu

Yeniden şampiyonlar!
Netanyahu'da 'anlaşma' paniği: Koalisyon ortaklarını 'acil' toplantıya çağırdı

İsrail’de kırmızı alarm! Netanyahu 'acil' toplantıya çağırdı
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı