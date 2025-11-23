Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde dönem başkanlığı devir teslim töreni yapılmadı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, dönem başkanlığının ABD'ye devredileceği geleneksel devir teslim töreni gerçekleştirilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Johannesburg Fuar Merkezi'nde 22-23 Kasım tarihlerinde düzenlenen zirve, dönem başkanlığının devir teslimi yapılmadan sona erdi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola, basına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın boykot ettiği zirvenin sonundaki devir teslim törenine Washington yönetiminin maslahatgüzar düzeyinde katılım gösterme talebine ilişkin şunları söyledi:

"ABD G20 üyesidir ve temsil edilmek isterlerse, yine de uygun seviyedeki herhangi birini gönderebilirlerdi. Bu, liderler zirvesidir. Uygun seviye, devlet başkanı, o ülkenin cumhurbaşkanı tarafından atanan özel bir temsilci veya bir bakan da olabilir."

Lamola, ABD'den üst düzey katılım olmadığı için dönem başkanlığı devir teslim töreninin yapılmayacağını belirterek, "Güney Afrika Cumhurbaşkanı, ABD'li maslahatgüzara devretmeyecek. (Dönem başkanlığını) ABD'ye, Güney Afrika sınırları içinde düzenlememizi istedikleri herhangi bir yerde veya bakanlık ofislerinde devredeceğiz." dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'daki beyaz azınlığa yönelik "ırk temelli ayrımcılık" iddialarını gerekçe göstererek zirveye katılmamıştı.

Washington yönetimi, oturumlara katılmama kararına rağmen zirvenin sonunda dönem başkanlığının Güney Afrika'dan ABD'ye devredileceği törene katılmak üzere Pretorya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marc D. Dillard'ın başkanlığında küçük bir heyeti görevlendirmişti.